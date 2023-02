Adana Demirspor - Fenerbahçe: 1-1

Yusuf KANTARLI Can ÇELİK Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru (Dk. 88 Gökhan), Emre (Dk. 78 Yusuf), Belhanda (Dk. 78 Cherif Ndiaye)

FENERBAHÇE: Altay Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln (Dk. 90+2 Emre Mor), Willian Arao, İrfan Can (Dk. 61 Osayi Samuel), Mert Hakan (Dk. 61 Zajc), Diego Rossi (Dk. 77 Arda), Valencia, Batshuayi (Dk.78 King)

GOLLER: Dk. 83 (P) Cherif Ndiaye (Adana Demirspor), Dk. 88 Valencia (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Jorge Jesus (Teknik Direktör) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Onyekuru, Svensson (Adana Demirspor), İrfan, Batshuayi, Altay (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig´in 22´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 kaldı. Ev sahibinin golü 83'üncü dakikada penaltıdan Ndiaye'den gelirken, Fenerbahçe'nin golünü ise 88'inci dakikada Valencia kaydetti.

3´üncü dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Svensson, soldaki Onyekuru´yu gördü. Onyekuru´nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay´da kaldı.

5´inci dakikada Adana Demirspor´da taç kullanan Svensson´un pasıyla buluşan Emre, topu auta vurdu.

6´nci dakikada Fenerbahçe´nin atağında İrfan Can´ın pasıyla topla buluşan Batshuayi´nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç´ta kaldı.

11´inci dakikada Fenerbahçe´de atak geliştiren Rossi´nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14´üncü dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan´ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Ali Palabıyık, pozisyonu VAR'da izledikten sonra golden önce topun Mert Hakan´ın eline çarptığını belirleyerek golü iptal etti.

24´üncü dakikada Fenerbahçe´de köşe vuruşu kullanan İrfan Can içeri ortaladı. Willian Arao´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla savunmadan sekerek kornere çıktı.

28´inci dakikada Adana Demirspor´da Emre köşe vuruşu için topun başına geçti. Emre´nin ortasına kafa vuruşu için yükselen Akintola´nın vuruşunda ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Adana Demirspor´lu oyunlar ceza sahası içerisinde topun İrfan´ın eline çarptığı yönünde itiraz etti. Hakem Ali Palabıyık, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

31´inci dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Belhanda´nın vuruşunda kaleci Altay, topa ayağıyla son anda dokundu ve meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

33´üncü dakikada Fenerbahçe´de atak geliştiren İrfan, sol kanattan topu taşıdı. İrfan´ın vuruşunda kaleci Ertaç´ı geçen topu son anda Rodrigues çelmeyi başardı.

45+5´inci dakikada Fenerbahçe´de sol kanattan atak geliştiren Valencia, savunmayı geçerek ceza sahasına kadar girdi. Valencia´nın altıpastaki pasına son anda Semih müdahale ederek topu kornere çeldi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51´inci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Akintola, sol kanattan sert vurdu ancak topu kaleci Altay´dan kornere çıktı.

53´üncü dakikada Adana Demirspor´da ceza sahası dışında topla buluşan Emre´nin sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek sol direğe çarptıktan sonra kornere çıktı.

57´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Akintola, sağ çaprazdan sert vurdu. Akintola´nın sert vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.

76´ncı dakikada Fenerbahçe´de atak geliştiren Miha Zajc, savunma arkasına sarkan Valencia´ya meşin yuvarlağı gönderdi. Valencia´nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

82´nci dakikada Adana Demirspor´da atak geliştiren Semih, savunma arkasına sarkan Svensson´a pasını gönderdi. Kaleci Altay, topu yumruklamak isterken Svensson yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını gösterdi

83´üncü dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Cherif Ndiaye´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

88´inci dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Arao, sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Valencia'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha içerisine giren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK

