Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından

Can ÇELİK Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 22´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına katılamadı. Toplantıda Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus yaptığı açıklamada ilk olarak her iki takımı da sahada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiğini söyledi. Fenerbahçe´nin istatiksel olarak rakibinden daha iyi olduğunu kaydeden Deus, maçın genelinde baskı kuran taraf olduklarını belirtti. Bir basın mensubunun İrfan Can Kahveci´nin maç performansıyla ilgili sorusu üzerine asıl konuşulması gerekenin maçta hakemlerinin verdiği kararlar olduğunu söyleyen Deus, "Biz kendi oyunumuzu, rakibin oyununu kontrol edebiliriz ama hakem yönetimini kontrol edemiyoruz. Bugün hakemler bizim galip gelmemizi engellemiş oldu. Adaletsiz bir yönetim vardı. Maçta ortaya koyduğumuz oyun kalitesine yazık oldu. Maçta olan olaylarla ilgili soru sormanızı beklerdim. Bireysel performanstan bahsetmek istemezdim. VAR bizim bir golümüzü iptal etti. Mert´in eline çarptığını gördü topun. Peki aynı VAR Batshuayi´ye yapılan penaltıyı neden görmedi? Aynı VAR neden maçın 54´üncü dakikasında Samet´e yapılan faulü görmedi. Merak ediyorum çünkü Adana Demirspor´un kazanmış olduğu penaltı haklı bir penaltıydı. Birebir aynısı Samet´e olduğunda neden hakemlerin bu penaltıyı vermediğini merak ediyorum. Maçın son bölümünde teknik direktörümüzün atılmasına sebep olan bir faul pozisyonu var. Ceza sahasına 2 metre kala yapılan bir faul vardı. Bence bir futbolcunun bireysel performansı yerine bunları konuşmalıyız" dedi.

MONTELLA: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise maçtan çok keyif aldığını belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçın başından sonuna kadar kovaladık. Skoru alabilmek için elimizden geleni her şeyi yaptık. Üzülsek de onlarla gurur duyuyorum. Fenerbahçe´nin ne kadar iyi olduğunu görmüş olduk. Takım olarak ligde genel anlamda gerek savunma gerekse hücumda öne çıkan performansımız olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

