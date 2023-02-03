Adana´da, depoda 565 litre sahte içki ele geçirildi

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Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, depoya polis ekiplerince yapılan baskında 565 litre sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki depoda sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti. Ekipler, depoya baskın düzenledi. Yapılan aramada, 5'er litrelik pet şişelere doldurulmuş 565 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-02-03 10:00:16



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