Sopalı kavgada gözaltına alınan 6 Suriyeli sınır dışı edildi



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan sopalı kavgada gözaltına alınan Suriyeli uyruklu 6 şüpheli, mahkemece sınır dışı edildi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında semt pazarında meydana geldi. Daha önce tarlada kavga eden Suriye uyruklu işçiler, bir kez daha karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü; o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Çevredekiler araya girip, tarafları ayırdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Polis, kavgaya karışan Muyed El Sahuri (28), Murat Sahuri (25), Muhammed El Huseyin (20) ve Beşşar El Ali'yi (23) olay yerinde gözaltına aldı. Kaçtıkları tespit edilen Şerif El Hasan (18) ile Musa Ali (26) de yakalandı. Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavileri yapılan şüpheliler, emniyete götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece sınır dışı edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-02-03 12:22:58



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