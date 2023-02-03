Evdeki yangında ölen değirmen taşı ustası, odasından çıkamamış (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybeden değirmen taşı ustası Kadir Yıldız'ın (96), Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi Kozan ilçesi Bağlar Mahallesi'ne getirildi. Yıldız'ın cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK

2023-02-03 14:48:01



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