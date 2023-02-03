Minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA´nın Ceyhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Egemen Darendelioğlu Bulvarı ile Pamukeli Caddesi kesişiminde meydana geldi. Halis Ç. yönetimindeki 01 NC 595 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Zeynel Z. idaresini 01 ABT 686 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 tarım işçisi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan CEYHAN (Adana), (DHA)

2023-02-03 23:51:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.