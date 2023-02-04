Polisin dağıttığı askeri montu giyip, 'Ben komutan olacağım' dedi



Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da polis, kışın zorlu şartlarda çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına mont ve bot dağıtımı yaptı. Polislerin hediye ettiği asker montunu giyen Uğur Şahan (12), "Asker montu seçtim, onları çok seviyorum. Askere gidince komutan olacağım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesi Camuzcu Mahallesi´nde kurdukları çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Ekipler, burada ailelere erzak yardımı yaparken, çocuklarına da mont ve bot dağıtımı yapıldı. Polis Eşleri Yardımlaşma Derneği'nden temin edildiği öğrenilen hediyeleri gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Hediye dağıtımının ardından polisler, çadırları gezerek işçilerle sohbet etti. Eşya dağıtımı sonrası yeni bot ve montlarını giyen çocuklar, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ailesiyle çadırda yaşayan tarım işçisi Hüseyin Şahan, polislerin yardımı dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, özellikle zorlu kış şartlarında güvenlik güçlerinin düzenli olarak kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Polislerin hediyesi asker montunu giyen Uğur Şahan ise "Onlara dua edeceğim. Asker montu seçtim, onları çok seviyorum. Ben askere gidince komutan olacağım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-02-04 10:03:27



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