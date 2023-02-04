Beton mikseri inşaatta çukura düştü, operatör öldü

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADANA, (DHA)ADANA'da, inşaat sahasında toprak kayması sonucu çukura devrilen beton mikserinin operatörü Mehmet Karaoğlu (51), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Firmaya ait inşaat sahasında çalışan Mehmet Karaoğlu yönetimindeki beton mikseri, yağışla oluşan toprak kayması sonucu temel için açılan çukura düştü. Yan yatan beton mikserinde Karaoğlu, ağır yaralandı. Karaoğlu, sıkıştığı mikserden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Karaoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez

2023-02-04 12:08:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.