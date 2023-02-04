Adana'da kar yağışı; Kozan-Feke yolunda ulaşım aksadı (2)

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

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ULAŞIMA AÇILDI

Adana'nın yüksek kesimlerinde etki olan kar yağışı nedeniyle KozanFeke yolu Akkaya mevkisinde ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmayla yeniden açıldı. Araçlar yola devam etti.

Bu arada hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kar topu oynadı. Çocuklar kardan adam yaparken, bazı aileler kar üstünde mangal yaktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-02-04 17:17:55



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