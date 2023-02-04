Adana'da kar yağışı; Kozan-Feke yolunda ulaşım aksadı (3)

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7 İLÇE İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

Adana'nın yüksek kesimlerinde etki olan kar yağışı nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi sosyal medya sayfasından uyarılarda bulundu. Belediye´den yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine. Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan ve Pozantı´nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaktır. Vatandaşlarımızın kötü hava koşullarına hazırlıklı olması gerekmektedir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2023-02-04 21:03:00



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