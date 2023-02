 'Kahve'nin yapışık parmakları operasyonla ayrıldı

Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da güzellik uzmanı Fatoş Karaarslan´ın, yapışık parmak (sindaktili) hastası 2 aylık chihuahua cinsi `Kahve´ isimli köpeği, 30 dakika süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kent merkezinde güzellik uzmanı olarak çalışan Fatoş Karaarslan, yaklaşık iki ay önce henüz 10 günlük ve sağ ön ayak parmakları doğuştan yapışık olan chihuahua cinsi bir köpek sahiplendi. 'Kahve' ismini verdiği köpeğinin ayağındaki sağlık sorununu araştıran Karaarslan, bunun sindaktili (yapışık parmak) hastalığı olduğunu öğrendi. Veteriner kliniğine gigen Karaarslan, ameliyatla köpeğinin yapışık parmaklarının düzeltilebileceğini öğrendi ancak yaşı çok küçük olduğu için ameliyatı erteledi. Karaarslan, köpeği Kahve 2 aylık olduktan sonra tekrar Veteriner Hekim Mete Betin´in kliniğine geldi. Burada yapılan ameliyatla Kahve´nin sağ ayağındaki yapışık parmaklar birbirinden ayrıldı.

`İNSANLARDA DA GÖRÜLÜYOR´

Ameliyatı yapan Veteriner Hekim Mete Betin, halk arasında yapışık parmak olarak bilinen sindaktili hastalığının genelde insanların ve hayvanların erkek cinsiyetinde görüldüğünü söyledi. Betin, "Çünkü Y kromozomundan gelen hatalı genetik aktarımı sonucu ortaya çıkıyor. Literatürde 2 binde 1 görülme olasılığına sahip bir hastalık olsa da Türkiye´de neredeyse milyonda bir oranda görülüyor. Ölümcül bir hastalık değil. Küçük bir estetik operasyonla can dostlarımız normal hayatına devam edebiliyor. Biz de ameliyatla Kahve´nin yapışık parmaklarını ayırıp sağlığına kavuşturduk. Eğer tedavi edilmezse hayvanlarda yürürken topallama, koşarken ağrı, sağlıklı olan ayaklara fazla yüklenme nedeniyle kas sisteminde zedelenme gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlara neden olabiliyor" diye konuştu.

`HAREKETLERİNİ KISITLIYORDU´

Fatoş Karaarslan ise köpeği Kahve´nin sağlığına kavuşacak olmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "Rahatsızlığının onu sahiplenmemde etkisi oldu. Henüz 10 günlüktü. O zaman çok küçük olduğu için ameliyat ettirmek istemedim. Büyüdüğünde ameliyatın daha rahat olabileceğini öğrendim. Bu rahatsızlık hareketlerini kısıtlıyordu, yürürken aksıyordu. Onun mutluluğu ve sağlığı için bu ameliyata karar verdik. Çok nadir de olsa bu tür durumlarla karşılaşılabiliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

