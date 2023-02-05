Ceyhan Nehri havzasındaki atık su denetimlerinde 64 tesise 10,5 milyon TL ceza



ADANA,(DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ceyhan Nehri havzasında 2019 yılından bu yana atık su konusunda yapılan çevre denetimlerinde uygunsuz faaliyet gösterdikleri tespit edilen 64 tesise 10 milyon 579 bin 983 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, geçen ay binlerce balık ve arı ölümlerine neden olduğu iddia edilen Ceyhan Nehri´ndeki kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum´un yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi sundu.

7 BİN 202 DENETİM YAPILDI

Bakanlık tarafından verilen yanıtta, "2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler uyarınca, bakanlığımızın görevleri kapsamında, merkez ve taşra teşkilatlarımızın görevli personeli tarafından ani, birleşik ve şikayet üzerine gerekli denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu´nun 20'nci maddesine göre, idari para cezası uygulanmaktadır. Bu doğrultuda Ceyhan Nehri havzasına doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan tesislere merkez ve taşra teşkilatımız tarafından periyodik olarak çevre denetimleri gerçekleştirilmektedir. 2019 Ocak ayından itibaren söz konusu havzada bakanlığımız ve taşra teşkilatımız tarafından toplam 7 bin 202 denetim gerçekleştirilmiştir. Atık su konusunda yapılan bin 271 çevre denetiminde uygunsuz faaliyet gösterdikleri tespit edilen 64 tesise 10 milyon 579 bin 983 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2023-02-05 13:38:10



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