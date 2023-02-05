Adana'da 36 bin 461 okul öncesi öğrencisine ücretsiz yemek; ilk gün pizza verilecek



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-ADANA'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulaması kapsamında, okul öncesi eğitimde 1 öğün ücretsiz yemek dağıtılacak. 15 ilçede dağıtılacak yemeklerden 36 bin 461 öğrenci yararlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı okul öncesi öğrencilerin faydalanacağı 'okullarda ücretsiz yemek' uygulaması, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 2'nci döneminin açılması ile 6 Şubat'ta başlayacak. Uygulama, kademeli olarak ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Uygulama kapsamında Türkiye genelinde 5 milyon öğrenciye haftada 5 gün, bir öğün yemek verilecek.

Adana'nın 15 ilçesinde 624 anaokulu ve okul öncesi kurumlarda 36 bin 461 öğrenciye dağıtılacak yemekler için hazırlıklar başladı. Okulların mutfaklarında yapılan çalışmalara, meslek liseleri ve öğretmen evlerinin mutfakları da destek veriyor. Çukurova ilçesinde hazırlıklara başlayan Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde ise öğrencilere ilk olarak pizza dağıtılacak. Gece boyunca hazırlanacak pizzalar, yarın saat 09.00'da okullara gönderilecek.

İLK YEMEK PİZZA OLACAK

Uygulama hakkında bilgi veren Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Müdürü Süleyman Kıdık, "Yarın sabah 09.00'dan itibaren yemeklerimiz hazır olacak. İlk olarak çocuklarımızın çok sevdiği pizzayı menümüze koyduk. Pizzalarımız usta öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce hazırlanıyor. Elimizde 1 aylık menümüz hazır. Bu menüler, Milli Eğitim Müdürlüğü'müzce hazırlandı. Bu görev bize verilir verilmez hızlı bir şekilde yemek servisini nasıl yapacağımızı plandık. Şu an için hazırız. Herhangi bir aksilik olmayacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-02-05 15:04:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.