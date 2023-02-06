Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (3)



ADANA'DA YIKILAN 11 BİNADAN BİRİ 14, BİRİ DE 12 KATLI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, özellikle Adana'nın Çukurova ilçesinde yoğun olarak hissedildi. Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki 14 katlı bir bina ile Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de yıkılan bir binadan 8 kişi sağ olarak kurtarıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen 1 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor.

Adana Valiliği'nden saat 07.00 sıralarında yapılan açıklamada kentte şu ana kadar 11 binanın yıkıldığını, bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü duyuruldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2023-02-06 07:41:15



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