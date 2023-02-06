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Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (9)

DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (9)


ADANA'DA 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Adana Valisi Süleyman Elban, İl Koordinasyon Merkezi'nde depremle ilgili bir değerlendirme yaptı.
Bakan Derya Yanık da şu ana kadar Çukurova ilçesinde 6, Tufanbeyli ilçesinde ise 1 binanın hasar gördüğünü, şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yanık, öncelikli olarak enkaz altında kalan vatandaşları sağ olarak kurtarılması için çalışmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Tam bir dayanışma görüntüsüyle bu süreci atlatacağız. Kış şartlarından dolayı maalesef depremin etkilerini biraz daha yoğun hissediliyor. Kurum ve kuruluşlarımızı görevini eksiksiz olarak yerine getirmektedir" diye konuştu. 
4 İLE DOĞAL GAZ VERİLEMİYOR
Bakan Fatih Dönmez ise Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğal gaz dağıtım hattında kopma yaşandığını, bu nedenle Gaziantep, Kilis, Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğal gaz kesintilerinin yaşanabileceğini söyledi. Dönmez, "Ayrıca 30 trafo merkezinde hasar meydana geldi. Ekiplerimiz çalışma yapıyor. Enerji kesintisi olan bölgelere mobil ekipler sevk ettik. Hastaneler, aşevleri ve fırınlara enerji sağlayacağız" dedi.
FOTOĞRAFLAR YÜREK BURKTU
Öte yandan Çukurova ilçesindeki tamamen çöken 14 katlı Alpargun apartmanın enkazında bulunan 2 çocuğa ait fotoğraf karesi görenleri duygulandırdı.
OTOYOL KAPANDI
TarsusAdana Gaziantep Otoyolu'nun ToprakkaleGaziantep bölümü, araç trafiğine kapatıldı. Deprem sırasında bu bölgede, bazı noktalarda asfaltta çöküntüler oluştuğu bildirildi.
GAZİANTEP´TEKİ ACİL TOPLANMA YERLERİ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin ardından, sosyal medya hesabından il genelindeki acil toplanma merkezlerini ve belediyeye ait diğer tesislerin bilgisini paylaştı. Başkan Şahin, "Ayrıca belediyemize ait tüm tesislere, merkezlere, spor salonlarına, MSM´lere depremden etkilenen ve dışarıda olan vatandaşlarımız sığınabilir. Yeme içme gibi temel ihtiyaçlar da merkezlerimize yönlendirilecek" ifadelerini kullandı. Şahin acil toplanma merkezlerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Allaben Vadi Park, Allaben Göleti, Erikçe Parkı, Burç Ormanı, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 100. Yıl Parkı, Kavaklık Parkı, Çamlık Parkı, 10 Nisan Parkı, Mehmet Göğüş Annaç Parkı."
DİĞER TOPLANMA ALANLARI
Depremzedelerin toplanabileceği belediye bünyesindeki diğer toplanma alanlarına ilişkin bilgi de veren Şahin şöyle devam etti:
"Ertuğrul Gazi Spor Salonu, Yeşilevler Spor Salonu, Dumlupınar Spor Salonu, Ulaş Spor Salonu, M. Vehbi Dinçerler Spor Salonu, Fıstıklı Spor Salonu, Beykent Spor Salonu, Kuzeyşehir Spor Salonu, Hasan Doğan Futbol Sahası, Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu, Yeditepe Yüzme Havuzu, Kamil Ocak Yüzme Havuzu, Gazikent Yüzme Havuzu, 8 Şubat Yüzme Havuzu, Gaziler Yüzme Havuzu, İncilikaya Spor Salonu, Perilikaya Spor Salonu, Talat Özkarslı Spor Salonu, Bilim Merkezi, Goap, Panorama Müzesi, Onat Kutlar." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK-Anıl ATAR
2023-02-06 12:11:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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