Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (18)



ADANA´DA İKİNCİ DEPREMDE 3 BİNA YIKILDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6'lık deprem nedeniyle Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 3 bina daha yıkıldı. Yerle bir olan Sinem Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu binalarda birlikte her iki depremde Adana'da yıkılan bina sayısı 10'a yükseldi.

MALATYAADIYAMAN KARA YOLUNDA ASFALT KALKTI

Depremde MalatyaAdıyaman D850 kara yolu da hasar gördü. Yolun Polatdere mevkisinde asfalt kalktı, bazı noktalarda ise yarıldı. Araçların tehlike oluşturan yoldan güçlükle geçtiği görüldü.

MUHABBET KUŞLARI 11 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep´te Atatürk Mahallesi´ndeki Emre apartamınında ekipler, çalışmaların 11´inci saatinde bir çift muhabbet kuşunu sağ olarak çıkardı.

İtfaiye tarafından kafesi ile birlikte çıkarılan kuşlar enkaz çalışmalarında yakınlarını bekleyen sahibine teslim edildi.Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİK-Anıl ATAR-gÖKHAN keskinci

2023-02-06 17:43:23



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