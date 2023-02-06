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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (18)

DHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (18)


ADANA´DA İKİNCİ DEPREMDE 3 BİNA YIKILDI
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6'lık deprem nedeniyle Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 3 bina daha yıkıldı. Yerle bir olan Sinem Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu binalarda birlikte her iki depremde Adana'da yıkılan bina sayısı 10'a yükseldi.
MALATYAADIYAMAN KARA YOLUNDA ASFALT KALKTI
Depremde MalatyaAdıyaman D850 kara yolu da hasar gördü. Yolun Polatdere mevkisinde asfalt kalktı, bazı noktalarda ise yarıldı. Araçların tehlike oluşturan yoldan güçlükle geçtiği görüldü.
MUHABBET KUŞLARI 11 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü Gaziantep´te Atatürk Mahallesi´ndeki Emre apartamınında ekipler, çalışmaların 11´inci saatinde bir çift muhabbet kuşunu sağ olarak çıkardı.
İtfaiye tarafından kafesi ile birlikte çıkarılan kuşlar enkaz çalışmalarında yakınlarını bekleyen sahibine teslim edildi.Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİK-Anıl ATAR-gÖKHAN keskinci
2023-02-06 17:43:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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