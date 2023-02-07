Deprem felaketinde 2'inci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (10)



35´İNCİ SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik depremde, çok sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü Gaziantep´te, arama-kurtarma çalışmalarının 35´inci saatinde, 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazından 2 kişi sağ kurtarıldı. Bölge halkı ve arama-kurtarma ekipleri tarafından alkışlarla çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye götürüldü.

Öte yandan yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayanlar, soğuk havaya rağmen çalışmaları takip ederek, bir an olsun bölgeden gitmedi. Ekipler, iş makineleriyle molozları kaldırırken, zaman zaman seslik çağrısı yaparak enkaz altını dinleme çalışmalarını sürdürüyor.

SURİYELİ ASYA, 30 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Trabzon'dan Malatya'ya giden İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, merkezde yıkılan 6 katlı binanın altında kalan Suriyeli Asya'yı 30'uncu saatte kurtardı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Asya'nın mucize kurtuluşu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin 'Nasılsın' sorusuna Asya'nın, 'Ağabey dizim çok ağrıyor' yanıtını verdiği duyuldu.

ALPERGÜN APARTMANI ENKAZINDA GENİŞ KORİDOR

Öte yandan Adana´nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde depremle birlikte enkaz olan 14 katlı Alpergün Apartmanı´nın arama-kurtarma çalışmalarında ekip sayısı arttı. Başka illerden gelen AFAD gönüllülerinin de katılımıyla halkın da destek verdiği geniş koridorda, enkazın üst bölgesinden alınan beton parçaları, kovalarla tahliye edildi. Ekipler, enkaz altındakilere ulaşmaya çalışırken, zaman zaman sessizlik istedi; aileler de umutlu bekleyişini sürdürdü.

YOL KAPANDI

Kozan ilçesi ile Saimbeyli ilçesini birbirine bağlayan kara yolu ise toprak kayması sonucu kapandı. Araç trafiğine tamamen kapanan yolun açılması için ekipler, çalışma başlattı.Kadir GÜNEŞ-Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Akif ÖZDEMİR-Can ÇELİK/ GAZİANTEP, TRABZON, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Kadir GÜNEŞ,Nuri PİR,Eser PAZARBAŞI

2023-02-07 16:52:34



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