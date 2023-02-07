Depremzedelere gelen yardım malzemeleri İncirlik Havva Üs Komutanlığı´na iniyor

Can ÇELİKGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın ilçeleri Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından etkilenen 10 kentte yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri yardım ekipleri ve malzemelerinin sevkiyatı için Adana´daki İncirlik 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı´nı lojistik merkezine çevirdi. Merkeze gelen helikopter ve uçaklarla binlerce yardım ekibi ve malzemeler deprem bölgelerine buradan taşınıyor.
6 Şubat günü sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğünde ve 9 saat sonrasında meydana gelen Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde depremler, toplamda 10 kentte yıkıma yol açtı. Depremlerde birçok bina yıkılırken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yardım ekipleri deprem bölgelerine sevk edildi. Bununla birlikte Türkiye´nin birçok noktasından çeşitli ekipler ve toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de yardım çalışmalarına destek veriyor. Adana´daki İncirlik 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı, uçak ve helikopterle gelen yardım ekipleri ve malzemelerinin toplandığı lojistik merkeze çevrildi. Gün içinde bölgeye yardım ekiplerini ve malzemelerini taşıyan onlarca helikopter ve uçak geliyor. Burada inen ekipler, Türk Silahlı Kuvvetleri koordinesinde yardım malzemelerini araçlara yükleyerek karayoluyla deprem bölgelerine yardıma koşuyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-02-07 19:58:55
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