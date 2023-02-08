Adana'dan deprem yardımları, deniz yoluyla Samandağ'a ulaştırılıyor

Sefa ÜNAL/ ADANA, (DHA)ADANA Karataş'ta kaymakamlık ve ilçe belediyesinin çağrılarıyla toplanan battaniye, gıda, giyim ve hijyen malzemeleri, karadan ulaşımda aksama yaşanan Hatay'ın Samandağ ilçesine deniz yoluyla ulaştırılıyor.
Adana'nın Karataş Kaymakamlığı ve Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'daki depremzedelere yardım için kampanya başlattı. İlçede yaşayanların birlik halinde temin ettiği battaniye, gıda, giyim ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler, araçlarla limana taşındı. Balıkçılıkta kullanılan 6 trol teknesi, limana yanaştırıldı. Malzemeler, elden ele trol teknelerine yüklenip, Hatay'ın Samandağ ilçesine doğru ulaşıma çıkarıldı.
Karadan ulaşımda aksamaların yaşandığı Hatay'ın Samandağ ilçesine dün 2 trol teknesinin geldiğini belirten Kaymakam Selami Alper Özkan, "Dün sabah itibarıyla Karataş'ta ağır hasar gören bina yok. Vatandaşlarımızla iş birliği yapıp, yardım kampanyası oluşturduk. Kara yolunda ulaşım problemi mevcut olunca deniz yolunu tercih ettik. Dün 2 trolümüz bölgeye ulaştı, bugün itibarıyla 6 trolümüz yardımları bölgeye ulaştıracaklar. Bu yaraları hep birlikte saracağız" dedi.
Karataş'tan yardımların, deniz yoluyla bölgeye ulaştırılmaya devam edileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Sefa ÜNAL
2023-02-08 15:34:40
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