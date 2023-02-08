Üniversiteli Merve, depremde hayatını kaybeden anne-baba ve kardeşlerini toprağa verdi



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanda hayatını kaybeden Mustafa Sarıkaya, eşi Hatice Safa, kızı Miraç Rabia (19) ve oğlu Şükrü Safa Sarıkaya (11), toprağa verildi. Deprem sırasında üniversite eğitimi için Adana'da olan Merve Sarıkaya (22), anne ve babası ile kardeşlerini, son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı.

Kahramanmaraş´ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sarıkaya ailesinin oturduğu 5 katlı bina enkaza döndü. 4'üncü katta oturan, demir çelik fabrikasında çalışan Mustafa Sarıkaya ile eşi Hatice Safa, kızı Miraç Rabia ve oğlu Şükrü Safa enkaz altında kaldı. Ekipler, binada oturanlar için arama çalışması başlattı.

ANNE İLE KIZI, BABA İLE OĞLU BİRBİRLERİNE SARILI BULUNDU

Çalışmalarda, Hatice Safa Sarıkaya ile kızı Miraç Raiba´nın birbirine sarılı cansız bedenine ulaşıldı. Bir süre sonra da Mustafa Sarıkaya ile oğlu Şükrü Safa´nın yine birbirlerine sarılı cesetleri bulundu.

MERVE´Yİ BABASI BİR GÜN ÖNCE ADANA´YA GÖTÜRMÜŞ

İskenderun'dan memleketleri Adana'nın Kozan ilçesine getirilen Sarıkaya ailesi, Güneri Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi. Çukurova Üniversitesi'nde eğitim gören, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bir gün önce babası tarafından Adana'ya bırakılan Merve Sarıkaya, babası İskenderun'a dönmeden önce kendisine aldığı kazakla cenazeye katıldı. Ailede tek kalan Merve Sarıkaya babasının, annesinin ve kardeşlerinin mezarlarına toprak attı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Ali GÖKDAL

2023-02-08 17:03:36



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