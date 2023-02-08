Enkazdan 48 saat sonra kurtarılan çift, çocuklarından gelecek mutlu haberi bekliyor



Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde, 48 saat sonra enkaz altından sağ çıkartılan Fatma Eda Ellek (28) ile eşi, ambulans helikopterle Adana'ya getirildi. Çift tedaviye alınırken, anne Ellek, "Enkaz altında iki çocuğumuz var" dedi. Çift, çocuklarından gelecek mutlu bir haberi bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaşadıkları evin enkazında kalan Fatma Eda Ellek, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışma başlatıldı. Anne Ellek ile eşi, enkazın altından 48 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ellek ile eşi, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Ellek, ilk tedavisinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavisi süren anne Ellek, korku dolu anları anlattı. 48 saat enkaz altında beklediğini belirten anne Ellek, "Yanımızda çocuklarımız vardı. Çocuklarımızdan haber alamıyoruz. İki çocuğumuz vardı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-02-08 18:53:18



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