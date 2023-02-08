Adana'da, Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada (2)

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde bir başka binadan deprem anında dışarı çıkarak bindikleri otomobille kaçmaya çalışan vatandaşlar yer alıyor. Sinem Apartmanı, vatandaşların otomobillerine bindiği sırada bir anda yıkılıyor. Apartmanın yıkılışıyla birlikte büyük bir toz bulutu oluşuyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİCan ÇELİKAnıl ATAR

2023-02-08 19:27:15



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