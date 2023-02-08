Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 biner lirayı ailelere ulaştıracağız (3)



'HİÇ ENDİŞE ETMEYİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Adana'ya geldi. Enkaz bölgesindeki vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabırlar versin inşallah. Rabbimden ölenlerimize rahmet diliyorum. Tüm yaralılarımıza şifalar diliyorum. Hep birlikte dualarımızı yapacağız. Devlet olarak üzerimize düşen görev neyse bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları halledeceğiz, bitireceğiz. Bunun yanında da bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10'ar bin lira ilk etapta inşallah vereceğiz. Hayırlısıyla bu süreci atlatacağız. Bugüne kadar mevcut depremleri, bu felaketleri nasıl atlattıysak, Van'da, Bingöl'de nasıl atlattıysak aynı şekilde Simav'da nasıl atlattıysak, Türkiye'nin değişik yerlerindeki en son Elazığ, Malatya, buralardaki depremleri nasıl atlattıysak hiç endişe etmeyin, inşallah bundan da kısa sürede kurtulacağız. Tabii ölenlerimiz, onlar şehadete yürüdüler. Rabbim mekanlarını cennet eylesin inşallah" dedi. (DHA)Can ÇELİKAnıl ATAR/ ADANA, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKAnıl ATAR

2023-02-08 23:34:10



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