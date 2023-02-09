Adanalı balıkçılar, Hatay'a yardım için tekneleriyle seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ufuk AKTUĞM. Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana) -İSKENDERUN (Hatay), (DHA)ADANA´nın Karataş ilçesindeki balıkçılar, Hatay´a tekneleriyle insani yardım taşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerden olan Adana´nın sahil ilçesindeki Karataşlı balıkçılar, tekneleriyle yardım için seferber oldu. Balıkçılar, ilçede toplanan gıda ve yaşam malzemelerini teknelerine doldurarak Hatay´ın İskenderun, Samandağ, Konacık ve Çevlik balıkçı barınaklarına ulaştırdı. Barınaklara getirilen yardım malzemeleri yine balıkçılar tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgelere dağıtıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Karataş M.Sefa ÜNALUfuk AKTUĞ

2023-02-09 14:13:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.