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Somalı madenciler, İncirlik Üssü´nden helikopterlerle deprem bölgesine gidiyor

DHA

Somalı madenciler, İncirlik Üssü´nden helikopterlerle deprem bölgesine gidiyor


Can ÇELİK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA´da deprem yardımı için lojistik merkeze çevrilen İncirlik 10´uncu Tanker Üssü Komutanlığı´na gelen Somalı maden işçileri, helikopterlerle deprem bölgesine yardıma gidiyor.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler, toplamda 10 kentte yıkıma yol açtı. Depremlerde birçok bina yıkılırken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için yardım ekipleri deprem bölgelerine sevk edildi. Bununla birlikte Türkiye´nin birçok noktasından çeşitli ekipler ve toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri de yardım çalışmalarına destek veriyor. Adana´daki İncirlik 10´uncu Tanker Üs Komutanlığı, uçak ve helikopterle gelen yardım ekipleri ve malzemelerinin toplandığı lojistik merkeze çevrildi. Gün içinde bölgeye yardım ekiplerini ve malzemelerini taşıyan onlarca helikopter ve uçak geliyor. Bu kapsamda Manisa Soma´dan gelen maden işçileri helikopterlerle deprem bölgelerine yardıma gidiyor. 
`UMUT OLMAYA, NEFES OLMAYA GİDİYORUZ´
Maden işçilerinin şefi Ümit Şahin, depremin olduğu günden itibaren gönüllü ekiplerle enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Şahin, "Bu tip durumlarda tecrübeli, göçük altında, enkaz altında çalışabilecek madencilerle o noktalara umut olmaya, nefes olmaya, can olmaya gidiyoruz. Bu arkadaşlarımızın hepsi gönüllü olarak geldi. Enerji Bakanlığı´na ait devletimizin bir şirketiyiz, birlik olmaya gidiyoruz. Şu an burada 100 kişi var ama daha önce 300 kişi gönderdik. Toplamda 400 kişi oldu" dedi. 
Manisa Soma´dan geldiğini belirten maden işçisi Selahattin Adıgüzel ise "İçimiz yanıyor. Maden göçüğünde arkadaşlarımızı kaybetmiştik. Burada da benzer bir durum var. Başımızdaki amirlerimizle elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-02-09 15:20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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