Adana´dan 450 jeneratör helikopterlerle Hatay´a götürüldü



Can ÇELİK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA Havalimanı´na 450 jeneratör, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterlerle Hatay´daki depremzedelere götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan iki depremin ardından 10 ilde çok sayıda bina yıkılırken binlerce kişi enkaz altında kaldı. O günden itibaren deprem bölgelerine yardım çalışmaları başladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı´nın koordinesinde Adana Havalimanı´na 450 jeneratör getirildi. Jeneratörler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikoptere yerleştirildi. Ekipler, gün içinde defalarca sorti yaparak jeneratörleri Hatay´a ulaştırdı. Burada jandarma ekipleri tarafından teslim alınan jeneratörler, daha sonra Hatay´da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yapan ve evlerine giremeyen depremzedelere götürüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-02-10 09:48:51



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