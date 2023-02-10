Hatay´da, depremde yaralananlar Sahil Güvenlik helikopterleriyle Adana´ya sevk edildi



Can ÇELİKGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)HATAY´da, depremde ağır yaralananlar, Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle Hatay Şehir Hastanesi´nden alınarak Adana´daki hastanelere getirildi. DHA ekibi, helikopterle yaralı transferini saniye saniye takip etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen iki büyük depremden en çok etkilenen illerden Hatay´da çok sayıda bina yıkıldı, birçok vatandaş enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarıyla enkaz altından yaralı çıkarılan vatandaşlar hastanelere kaldırıldı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle durumu acil olan yaralıların başka kentlere sevkine karar verildi. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı ekipleri, helikopterlerle Adana´dan Hatay Şehir Hastanesi´ne gitti. Sevkine karar verilen yaralılar, helikoptere alınarak Adana´daki hastanelere getirildi. Bir helikoptere binen DHA ekibi, yaralıların sevkini saniye saniye takip ederek o anları görüntüledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2023-02-10 10:00:05



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