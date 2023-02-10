Irmak'ın ikiziyle anne- babasının enkazdan cansız bedeni çıkarıldı, kendisinden haber yok (2)

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IRMAK'IN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana'da yıkılan Alpergün Apartmanı'nda babası Ekrem Ekinci (43) ile annesi Gül (38) ve ikizi Başak Ekinci´nin (12) ardından umutla aranan Irmak Ekinci´nin de cansız bedenine ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan Irmak´ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Akif ÖZDEMİR Anıl ATAR

2023-02-10 14:38:21



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