Enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunan 20 şüpheliyi özel harekat polisleri yakaladı

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ADANA, (DHA)HATAY'da meydana gelen depremden sonra enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunan 20 şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Hatay'a görevlendirilen özel hareket polisleri, enkazlarda hırsızlık girişiminde bulunduğu belirlenen şüphelileri takibe aldı. Ekipler, Osmaniye'den kamyonetle geldiği belirlenen ve yıkılan binaların arasında araştırma yaptığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2023-02-10 20:04:56



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