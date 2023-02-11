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Depremde bir bloğu yıkılan apartmanda oturanlar: Önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi

DHA

Depremde bir bloğu yıkılan apartmanda oturanlar: Önce çığlık geldi, bina yıkılınca kesildi


Can ÇELİKGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA´da 12 katlı Zeray Apartmanı´nın B bloğu depremde yıkıldı. Ayakta kalan fakat ağır hasarlı olan A blokta oturanlar ise hem komşularını hem de evlerini kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek gözyaşlarına boğuldu. A blokta oturan Nilgün Demir, "Yıkılan binadan ilk önce bir çığlık geldi. Apartman yıkılınca çığlık bitti. Aileler yok oldu" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen iki büyük depremde Adana´da 12 bina yıkıldı. Bu binalardan olan ilk depremde yıkılan Zeray Apartmanı´nın B bloğunda enkaz altında kalan onlarca kişi hayatını kaybetti. Apartmanın A bloğu ise ağır hasar aldı.
Zeray Apartmanı´nın A bloğunda oturanlar hem evsiz kaldı, hem de komşularını kaybetmenin acısını yaşadı. Yıkılan B bloğun enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
`BASMIŞ DENİZ KUMUNU´
Apartmanın A bloğunun 7´nci katında 2 çocuğuyla oturan Ayşegül Akçadağ, deprem anında uyanık olduğunu belirterek, "Merdivenlerden yuvarlanarak indim. Ayakkabılarımız dahi yoktu. Dışarı çıkıp kafamı kaldırdığımda karşıdaki bloğun olmadığını gördüm. Şok oldum. Arkadaşlarım, komşularım hepsi öldü. Bu bloğu yaparken teşhir amaçlı olduğu için çimentosunu fazla koymuş diye düşünüyorum. Diğerine ise basmış deniz kumunu. Sokakta kalıyoruz. Geceleri uyuyamıyorum çünkü o an gözümün önünden gitmiyor" dedi. 
`APARTMAN YIKILINCA ÇIĞLIKLAR BİTTİ´
7 yıldır Zeray Apartmanı´nda oturan Nilgün Demir ise çok acı çektiklerini, yaşadıklarına hala inanamadıklarını söyledi. Deprem anında 1´inci katta oturduğu için kısa sürede dışarıya çıkabildiğini anlatan Demir, "Çıkar çıkmaz önümüzdeki blok yıkıldı. Allah, bizim yüzümüze baktı. Çıktığımda toz duman içinde kaldım. Ayaklarımız çıplak, şimşekler çakıyordu. Gözümüzün önünde komşularımız öldü. İlk önce bir çığlık geldi. Apartman yıkılınca çığlık bitti. Aileler yok oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. 
16 yıldır apartmanda oturan Nesrin Aslan ise gözyaşları içinde "Kurtulduğumuza sevinemiyoruz. Komşularımız, dostlarımız öldü. Hangisini anacağımızı bilmiyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah hepsi cennette gider. Bizim blok da ağır hasarlı. O da yıkılacak" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2023-02-11 10:06:54

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