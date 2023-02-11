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Enkazdan çıkarılıp kaldırıldığı hastanede ölen liseli Cem´in cenazesi morgda kayboldu

DHA

Enkazdan çıkarılıp kaldırıldığı hastanede ölen liseli Cem´in cenazesi morgda kayboldu


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından yaralı çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Cem Kaan Savcı´nın (14) cenazesi, morgda kayboldu. Görüntü kayıtlarına göre cenazesi hastanenin morguna bırakıldığı saptanan Cem Kaan´ın yakınları, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ilden Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Sokak'taki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Binanın 11'inci katında oturan bir firmada pazarlama müdürü Cem Savcı (52), eşi Nazan Savcı (50) ve oğulları lise öğrencisi Cem Kaan enkaz altında kaldı. Adana'daki teyzesinde olan çiftin büyük oğlu Cevher Cenk (21), ailesine ulaşamayınca Antakya'ya gitti.
Cevher Cenk, enkazda ailesinden gelecek haberi beklerken kardeşi Cem Kaan, enkazdan yaralı çıkarıldı. Cem Kaan, enişteleri Cem Eroğlu (57) tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cem Kaan, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Cem Kaan'ın ailesinin bilgileri alındıktan sonra cenazesi morga götürüldü.
Bir gün sonra cenazeyi almaya gelen yakınları, morgda bulamadı. Bunun üzerine savcılıkla görüşen aile, kamera kayıtlarına ulaştı. Kayıtlardan Cem Kaan'ın hastaneye getirildiği ve ölümünün ardından cenazesinin morga konduğu anlaşıldı. Ancak morgdaki cenazenin akıbeti bilinmiyor.
'KARDEŞİMİN CENAZESİ YOK'
Cem Kaan'ın ağabeyi Cevher Cenk, "Babamı annemi 6 gündür bulamıyorum. Ben Adana'daydım, ulaşmaya çalıştık ama yetişemedik. Kardeşimi kurtardılar buraya yetiştirdik. 5 gündür cenazesi yok. Hangi ile gitti bilmiyorum. Lütfen yardım edin" dedi.
MORGA TESLİM EDİLDİĞİ ANLAR KAYIT ALTINDA
Hastanede ölen Cem Kaan'ı yaralı olarak getiren eniştesi Cem Eroğlu, "Deprem sabahı yakınlarımızı kontrol etmek istedik. Yeğenimin annesi babası orada yaşıyordu. Apar topar oraya gittik. Bina enkaza dönmüştü. Kardeşi Cem Kaan'ı enkazdan çıkartmışlardı. Onu aldığım gibi Antakya'daki hastanelere götürdüm. Ancak hepsi yıkık olduğu için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdim. Saat 15.30 sıralarında acil önündeydik. Sedyeye alırken doktorlar nabzının olduğunu yaşıyor olduğunu söylediler. Kırmızı alana alındı ve hatta bir yakını gelsin dediler. Müdahale edildiğini gözlerimle gördüm. Sonrasında iki polis yanıma gelip, kimlik bilgilerini istedi. Adını soyadını baba adını doğum tarihini verdim sonra bir evrak imzalattılar. Başınız sağ olsun, eşyalarını teslim alacaksınız deyip kağıdı imzalayın dediler, imzaladım. Bana birkaç gün sonra morgdan alırsınız dediler. Bir gün sonra morga gittik çocuk kayıp. Çocuğu bulamıyoruz. İlginç olan şu; bütün hastane kamera kayıtlarını sağ olsun bir beyefendi bize seyrettirdi. Çocuğun an be an morga teslim edildiği kayıt altında. Hatta savcılar morgun içerisinde ölen cesetlere bir işlem yapıyorlarmış. O işlem sırasında kamera kaydı alınıyormuş. O videoyu da bize seyrettirdiler. Yeğenimi bizzat orada gördük. Şu anda yeğenim kayıp, bize teslim edemiyorlar. Artık akıbetinden şüphe ediyoruz. Yanlışlıkla birine mi teslim ettiler ya da Allah korusun düşünmek istemiyorum ama kadavra olarak mı kullanıldı. Ne oldu, nerede bilmiyorum. Hastane bize hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Çocuk kayıp" diye konuştu.
'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Eroğlu, "Şu an savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Olan her şeyi anlattık. Tüm belge ve kayıtların hastanede olduğunu onlara da el konulması gerektiğini her şeyini söyledik. Bir dilekçeyle müracaat ettik. Allah savcılardan razı olsun. Hiçbirinin hakkını ödeyemem. Bulmak için ellerinden geleni yaptılar. En son bize adli olarak bir şikayet dilekçesi verin dediler. Herkes tabii ki acılı ama şu bir gerçek cesediniz, cenazeniz var ama onu bulamamak kaybetmek hepsinden daha acı. Az önce bir cenazeye daha baktık, gittik yine o yoktu. Şu an morglarda cenazemiz yok" ifadelerini kullandı.
KOYBOLMASI MÜMKÜN DEĞİL
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastane morgunda ceset kaybolmasının mümkün olmadığını, araştırdıklarını bildirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR Gökhan KESKİNCİ
2023-02-11 15:08:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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