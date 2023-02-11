Yaralı depremzedeler, askeri helikopterle Adana'ya getiriliyor



ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaralanan afetzedeler, askeri helikopterlerle tedavileri için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiriliyor. Sağlıkçılar, binanın çatısına inen helikopterden yaralıları sedyeyle içeri taşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 ilde enkaz altından çıkarılan yaralılar, tedavileri için çevredeki kentlere sevk ediliyor. Askeri helikopterlerle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılar, buradan sağlıkçılar tarafından sedyeyle alınıp, ilgili servislere indiriliyor. 6 bin personelin görev yaptığı, 1600 yataklı hastaneye şu ana kadar 6 günde toplam 4 bin yaralı ulaştırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralıların birçoğu, askeri kargo uçağı ile Ankara ve İstanbul'a sevk edildi.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, dün 160 sorti yapan askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne 720 yaralı getirildiğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2023-02-11 16:10:34



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