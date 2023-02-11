Coşkun ailesi toprağa verildi, kedileri de birlikte gömüldü

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Ali GÖKDAL/ KOZAN (Adana), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan Adana´daki Alpargün Apartmanının enkazından çıkartılan annebaba ve çocukları Kozan´da toprağa verildi. Depremde aile birlikte ölen kedileri Tayin de mezarın başucuna gömüldü.

Adana´nın merkez Çukurova ilçesindeki Alpagün Apartmanında hayatını kaybeden mühendis Bekir Coşkun, öğretmen eşi Azize Dağlı Coşkun ve oğulları ziraat mühendisi Tahsin Can Coşkun´un cenazeleri Kozan ilçesine getirildi. Hacıbeyli Mezarlığı´na getirilen aile için cenaze namazı kılındı. Bu sırada aile birlikte ölen kedileri Tayin de bir kutuda tabutların üzerinde bekletildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından ailenin cenazeleri yan yana defnedildi. Kedi Tayin de Bekir Coşkun´un mezarının başucuna gömüldü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2023-02-11 18:30:15



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