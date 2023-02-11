Adana'da 70 cesedin çıkarıldığı apartmanın müteahhidi KKTC'de yakalandı

Bekir KARAKOCA/ ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin ardından kaçtığı KKTC'de gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cesedi çıkartıldı. 15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün´ün Türkiye'ye getirileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA
2023-02-11 18:51:34
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