Depremzedelere götürdüğünü iddia ettiği bebek bezlerinden 107 kilo esrar çıktı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'da sürücüsünün deprem bölgesine yardım malzemesi taşıdığını iddia ettiği kamyonette, yapılan aramada bebek bezi, ayakkabı ve su kolilerinin arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, içinde deprem bölgesine götürülmek üzere hazırlanan yardım görünümündeki kamyoneti takibe aldı. Sürücü M.K. ile yanındaki F.B.'nin indirildiği araçta, narkotik köpek 'Marco' ile arama yapıldı. 'Marco'nun kamyonetin kasasına tepki vermesi ile yapılan detaylı aramada bebek bezi, ayakkabı ve su kolilerinin arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile F.B. tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-12 10:24:47



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