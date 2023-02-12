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Bakan Kirişci: Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadı

DHA

Bakan Kirişci: Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadı


Akif ÖZDEMİR-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası barajların patladığı yönünde yanlış bilgi yayıldığını, Türkiye genelinde hiçbir barajda problem olmadığını, hafif çatlaklar meydana geldiğini bunun için de önlemlerin alındığını söyledi. Bakan Kirişci, "Adana'da 378 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi sağ kurtarıldı" dedi.
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü'nde depremin 7'nci gününde değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'daki son durumu paylaştı. Bakan Kirişci, Adana'da 378 kişinin hayatını kaybettiğini, enkazlardan 34 kişinin sağ kurtarıldığını, hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü söyledi. Dünya üzerinde bu zamana kadar böylesine büyük bir depremin yaşanmadığını kaydeden Bakan Kirişci, "Göçmen mücadelesinin yanında dezenformasyonla da mücadele ediyoruz. Deprem bölgesi ve çevresinde 140 adet baraj ve göletimiz var. Bunların 110´u baraj. Hiçbir tesisimizde güvenlik açısından riskli bir durum yoktur. Özel sektör tarafından işletilen 162 adet tesiste de herhangi bir sorun yok. Barajlarımız DSİ ekipleri tarafından her gün kontrol edilmektedir. 132´sinde acil durumu gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. 8 barajımız da takip altındadır.  Barajlarla iddialar asılsız. 3 gün önce Atatürk Barajı´nı yerinde inceledik. Duvarlarda çatlaklar var. Her zaman olan şeyler. Bu çatlaklar barajda herhangi bir tehlike ya da risk oluşturmuyor" dedi. 
'RİSK SÖZ KONUSU DEĞİL'
Bakan Kirişci, sınır dışındaki barajları da takip ettiklerinin altını çizerek, "Suriye´deki barajdaki çalışmalar nedeniyle baraj kapakları açılmış; nehrin debisi saniyede 15 metreküpken, 16 metreküpe yükselmiş. DSİ ekiplerinin müdahalesiyle su seviyesi geriletilmiştir. Asi Nehri´nin debisi düşürülmüştür. Herhangi bir risk söz konusu değildir" diye konuştu. 
'ADANA'DA 1 BİNADA ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'
Adana´daki arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, sadece Kubilay Apartmanı'nda enkazda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Kirişci, "Hali hazırda bir kişi de olsa bir can bizim için önemlidir. Şu ana kadar 34 vatandaşımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 34´ünün hastanedeki tedavisi sürüyor. 378 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından hasarlı binalar boşaltıldı. AFAD koordinasyonunda 350 personel arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hasarlı binalarda kalan 13 bin vatandaşımız kurumlarımızın misafirhaneleri başta olmak üzere konaklama merkezlerine yerleştirilmiştir. 4 bin çadırda 22 bin vatandaşımız barınmaktadır. Adana´da 35 bin vatandaşımızın güvenli olarak barınması sağlanmıştır" diye konuştu. 
ADANA'DA HASARLI BİNA SAYISI
Bakan Kirişci, hasar tespit çalışmaları sonucunda Adana genelinde 17 ağır, 79 orta hasar, 4 bin 60 binanın az hasarlı, bin 235 binanın hasarsız olduğunu belirterek, "Bu rakamlar çok önemlidir. Burada altını çizmek istediğim husus; az hasarlı ve hasarsız olan binaların sayısı bin 700 civarında. Vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyoruz: e-Devlet üzerinden kendi binalarıyla ilgili bilgileri görebilirler. Binaları hakkında en sağlıklı bilgiyi alabilirler. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, AFAD koordinasyonunda 11 bin 938 personelimiz, bir uçağımız, bir helikopterle 4 bin 376 ekipmanla arama-kurtarma çalışmalarında görev aldı. 3 yangın söndürme uçağı, 3 helikopterle İskenderun Limanı´ndaki yangın söndürülerek, soğutma ve temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Ülke olarak bu acı ve felaketin içerisinde Türkiye genelinde 6 bin 700 adet yatak kapasitesine sahibiyiz. Depremzedelere tahsis edildi bu tesisler. 11 bin 110 çadır dağıtılmıştır" dedi.
'HASARLI BİNALARA GİRMEYİN'
Bakan Kirişci, gıda güvenliği temin etmek için 27 farklı ilde deprem bölgesinde barınakları zarar gören çiftçilere destek verdiklerini ve hayvan yemi dağıtıldığını, yaralı hayvanların kesilmesi için et ve süt kurumu koordinasyonunda ekiplerin çalışma yürüttüğünü, kesilen etlerin de deprem bölgelerine teslim edildiğini kaydetti. Kirişci, hala artçı sarsıntılar devam etiğini, hasar gören binalara girilmemesi gerektiğini anlatarak, "Bu yapılara yaklaşmayın. Hasar tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar bu yapılara girmeyin. Yardım kampanyaları ve AFAD tarafından yürütülmesi çok önemli. Ülkemizin birçok bölgesinden gelen yardımlar, insanlarımıza ulaştırma çaba ve gayretindeyiz. Bu depremi Adana, olabildiğince az hasarla atlatmıştır.  Tüm birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Biz millet olarak, acının paylaşıldığında azalacağına yürekten inanan bir kadim milletiz. Bu acıları dindirme; hafifletme noktasında çaba ve çalışmalarımız da sürüyor. Rabbim bir daha bize böylesi acılar göstermesin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR Gökhan KESKİNCİ
2023-02-12 12:14:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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