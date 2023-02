Fuar alanı, yaşam alanına dönüştürüldü; 7 bin kişi geceyi geçiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Can ÇELİK-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Çukurova ilçesinde depremlerden etkilenenler için Adana Fuar Alanı'nda yaşam alanı oluşturuldu. Geceyi burada geçiren 7 bin kişiye, günde 3 öğün yemek dağıtılıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Adana'da 12 bina yıkıldı, çok sayıda kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kentte evleri hasar görmemesi rağmen, tedirginlik yaşayanlar içinse yaşam alanları oluşturuldu. Çukurova ilçesi Adana Fuar Alanı'na gelen 7 bin kişi, geceyi burada geçiriyor. Burada kalanlara, günde 3 öğün yemek dağıtılıyor.

Seyhan ilçesinde 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan Çiğdem Kuzugüden, kızı ile fuar alanına geldiğini belirtti. Kuzugüden, "Evdeki gibi olmasa da ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor. Yemeğimiz, suyumuz her şeyimiz geliyor. Ama suiistimal eden insanlar da var. İhtiyacı olmadan gelenler de var; üzülüyorum. Artık evimize dönmek istiyoruz. Hasar tespit çalışmalarının bitmesini bekliyoruz" dedi.

6 GÜNDÜR AİLESİ İLE FUAR ALANINDA

Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde oturan Elif Biçer (18) ise ailesi ile birlikte 6 gündür fuar alanında kaldığını belirterek, "Dağıldıktan sonra evlere nasıl bir psikoloji ile gireceğiz, bilmiyorum. Burada ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Yeme-içme konusunda sıkıntımız yok. Sadece duş almak için eve gitmek zorunda kalıyoruz. O zor oluyor" diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görevli yaratıcı dram eğitmeni Eren Şah da bu süreçte çocukların ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, moral için yapılan etkinliklere dikkati çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR

