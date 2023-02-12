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Adana'da depremzedeler için semt pazarları çadır kente dönüştürüldü

DHA

Adana'da depremzedeler için semt pazarları çadır kente dönüştürüldü


Akif ÖZDEMİRGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Adana'da semt pazarları, çadır kentlere dönüştürüldü. Çadırlarda yaşayanlar deprem anında yaşadıklarını anlatırken, bir erkek berberi çadırların bulunduğu alanda ücretsiz tıraş yapmaya başladı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Adana'da Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Semt Pazarı'na ekipler tarafından 260 çadır kuruldu. Yaklaşık 3 bin kişiye hizmet verilen çadırlara ulaşan yardımlar, önce ayrıştırılıyor daha sonra depremzede ailelere dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yeme, içme, hijyen malzemelerinin dağıtıldığı çadırlarda ekipler, depremzedelere barınma hizmeti veriyor. 
GÖNÜLLÜ BERBER, TIRAŞA BAŞLADI
Kentte yaşayan erkek berberi Fırat Ergin (28), gönüllü olarak çadırlarda kalan depremzedelere hizmet vermeye başladı. Çadırların yanındaki boş alana tıraşta kullandığı malzemeleri yerleştiren Ergin, ihtiyacı olanları ücretsiz tıraş ediyor. Ergin, "Zor günlerimizde Allah rızası için gönüllü olarak insanlarımıza hizmet veriyoruz. Hiç kimseden talep gelmedi, kendim geldim. Yaklaşık 10 kişiyi tıraş ettim, geceye kadar devam edeceğim" dedi.
'YAKINLARIMIZI KAYBETTİK'
Depremde yıkılan binalardan biri olan Ekim Apartmanı'nda sarsıntı anında binadan çıkmayı başaran Ali Yıldırım (56) da AFAD ekiplerinin kurduğu çadırlarda kalıyor. Yıldırım, "Hiçbir eşyamızı alamadık. Üzerimizdeki kıyafet başkalarının verdiği elbiselerle buradayız. Hep tanıdığımız kişileri kaybettik. 50-60 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Çok üzgünüm" diye konuştu.
Depremden saniyelerle kurtulan Esra Bihter Demir (38) de, 13 yaşındaki kızıyla birlikte saniyelerle enkazın altında kalmaktan kurtulduklarını anlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR Gökhan KESKİNCİ
2023-02-12 15:37:25

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