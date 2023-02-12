Yarısı yıkılan binanın 11'inci katında buzdolabı asılı kaldı (2)

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YARISI YIKILAN KUBİLAY APARTMANI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Adana'nın Çukurova ilçesinde ikinci depremde yarısı yıkılan Kubilay Apartmanı'nın diğer tarafı da tamam yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

2023-02-12 19:36:17



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