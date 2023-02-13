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Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi

DHA

Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi


Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilen Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildi. Bu sırada 'Mukadderat' sözünü yineleyen Alpargün, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana´daki tüm binalar hasar gördü" dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. Enkaza dönen binadan 70 kişinin cesedi çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.
KKTC´DE YAKALANDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana´ya getirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada `Mukedderat´ sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise "Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana´daki tüm binalar hasar gördü" cevabını verdi. Alpargün, Adana Adliyesi´nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Can ÇELİK
2023-02-13 15:07:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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