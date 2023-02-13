Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi (2)

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TUTUKLANDI

Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilen Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, diğer yıkılan binaların mütehahhitleriyle ilgili soruşturmanın da devam ettiğini bildirdi. (DHA)DHA-Bölge Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Can ÇELİK

2023-02-13 16:47:50



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