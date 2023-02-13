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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Adana´da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı

DHA

Bakan Kirişci: Adana´da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı


Can ÇELİKAnıl ATAR/ ADANA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası Adana´da hasar tespit çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 2 bin 901 binanın incelendiğini, 2 bin 745´inin az hasarlı ya da hasarsız olduğunu söyledi. Kentteki deprem bilançosunu da aktaran Kirişci, "Enkaz altından 34 vatandaşımız sağ kurtarılırken, 416 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. 
Devlet Su İşleri (DSİ) 6´ncı Bölge Müdürlüğü'nde, depremin 8'inci gününde değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'daki son durumu paylaştı. Depremin ilk gününden bu yana Adana´da çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü belirten Bakan Kirişci, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaşanan felaketin, eşine rastlanılamayacak derecede büyük olduğunu söyleyen Kirişçi, "Adana´da yıkılan 12 binada çalışmalar tamamlandı. Bir taraftan hayatın normalleşmesini sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binaların hasar düzeyinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Adana´da enkaz altından 34 kişi sağ kurtarılırken, 416 kişi ise hayatını kaybetti. Gerekli defin işlemleri ve diğer hizmetler için çalışmalar eksiksiz sürüyor" diye konuştu. 
`ANALİZİ YAPILAN BİNALARIN YÜZDE 95´İ SAĞLAM VEYA AZ HASARLI´
Kent genelinde depremden sonra 23 binanın ağır hasarlı, 120 binanın da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini dile getiren Bakan Kirişci, "Adana´da ilk analizleri yapılan toplam 2 bin 901 binanın 2 bin 745´inin yani yüzde 95´inin sağlam veya az hasarlı olduğu noktasında bir çalışmanın yapılmış olduğunu belirtmekte yarar var. Şehir merkezimizde yıkılan binaların 11´i, Çukurova ilçemizde olup, buradaki 16 bina ağır hasarlı, 93 bina orta hasarlı, 490 bina az hasarlı ve 1365 binada ise herhangi bir hasar söz konusu değildir. İl genelinde yüzde 95 olan sağlam veya oturulabilir bina oranı, burada yüzde 94´e düşüyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana Can ÇELİK-Anıl ATAR
2023-02-13 16:52:58

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