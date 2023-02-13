Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Çekin: Yakınlarını arayanlar DNA örneği versin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Çekin: Yakınlarını arayanlar DNA örneği versin

DHA

Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Çekin: Yakınlarını arayanlar DNA örneği versin


Bekir KARAKOCAGülşah ÖZGEN/ ADANA, (DHA)ADLİ Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, deprem felaketinde hayatını kaybeden ve kimlikleri belirlenmeyen yakınlarını arayanların Adli Tıp Kurumları'na DNA örneği vermesi gerektiğini söyledi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu 10 ilde aramakurtarma çalışması sürerken, enkazdan çıkartılan ve kimlikleri saptanamayan cenazeler de Adana Adli Tıp Kurumu'na getiriliyor. Kimliği belli olmayan cenazelerden örnekler alınarak kayda geçilirken, şu ana kadar Adana Adli Tıp Kurumu'nda kimliği belli olmayan cenaze sayısı da 70'e ulaştı. Kurum ekipleri hemen cenazelerden kan ve doku örnekleri almaya başlarken, 50 cenazenin işlemleri ise tamamlandı.
'ADLİ TIP BİRİMİ'NİN OLACAĞI HER YERE BAŞVURABİLİR'
Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Necmi Çekin, yakınlarını arayanların kuruma gelerek DNA örneği vermesi gerektiğini söyledi. Sadece Adana'da değil tüm Adli Tıp Kurumları'na örnek verilebileceğini belirten Çekin, çalışmalar hakkında şöyle dedi:
"Çevre illerden getirilen ve kendi ilimizde de azımsanmayacak kadar olgumuz oldu. Bunların Cumhuriyet savcılarımızla birlikte, sağlık müdürlüğünün desteğiyle muayeneleri yapıldı. Ölüm sebepleri ve kimliklendirme, bu olgularda kimliklendirme daha çok önem kazanıyor. Çünkü insanlar cenazelerine, yakınlarına ulaşmak istiyor. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu'nun yapılanması var. Biyoloji İhtisas Daireleri ve Acil DNA Birimleri. Çevremizde Gaziantep'te ve Diyarbakır'da Biyoloji İhtisas Dairemiz var. Bizim Adana Grup Başkanlığı'nda da Acil DNA Birimi var. Buralarda cenazelerden, cenaze yakınlarından alınan örneklerde DNA analizleri kimliklendirme amacıyla yapılıyor. Bu kapsamda ilk günden itibaren birimimiz aktif olarak çalışıyoruz. Ama olgu sayısı fazla olduğu için hem çevremizdeki Gaziantep ve Diyarbakır'daki yapılandırmayı göz önüne alarak olguların oraya yönlendirilmesi anlamında başkanlığımız bir planlama yaptı. Biz bu planlama çerçevesinde yakın olduğu için ilk etapta bütün kimliği bilinmeyen olgularla ilgili örneklerimizi, bunlara ait kan ve doku örneklerini teslim ettik. Onlar çalışmaya başladı. Bunlar çok hızlı şekilde çalışılıp sisteme yüklenecek. Sisteme yüklendiğinde Adli Tıp'ın yapılanması çerçevesinde analizler nerede yapılırsa yapılsın sistem birbirini görüyor. Bu kapsamda bize başvuran, yakınlarını arayan tüm olguların kanını biz burada alacağız. Gücümüzün yettiğini yapacağız, yük fazla geldiği anda hemen çevredeki Biyoloji İhtisas Daireleri'ne bunları göndereceğiz. Çok uzamayan süreçte, yakınlarına ulaşmaları anlamında gereken çalışmalar başladı, yapılıyor ve uzamayacaktır diye düşünüyorum. Cenazelerini bulamayan yakınları gelip bize, Adli Tıp Birimi'nin olacağı her yere başvurabilir. Ben oğlumu arıyorum, ben kızımı arıyorum, cenazemi bulamadım diyebilir. Biz nasıl kimliği meçhul olgularımızı çalışıp sisteme yüklüyorsak bütün çevremizdeki olguların da kan örnekleri sisteme yüklenecek. O yüzden cenazesini bulamayan, arayan kişiler bize başvursun. Bize başvuran olgularla ilgili olarak 50'ye yakın olgu sonuçlandırdık. Bizim Adana bölgesindeki muayeneleri yapan 800 tane civarında olgu var. Kimliği belli olmayan 70 kadar olgu var şu an elimizde. O yüzden bizim olgumuz sınırlı ama diğer yerlerde çok olgu olduğu için bir an önce sisteme yüklenmeleri gerekiyor. Başkanlığımız bu yönde çok hızlı hareket ediyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Bekir KARAKOCAGülşah ÖZGEN
2023-02-13 19:14:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN EMEKLİ ÖZEL HAREKET POLİSİ İLE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN EMEKLİ ÖZEL HAREKET POLİSİ ...
(Görüntülü)BABA 16, KIZI 81 SAAT SONRA ÇIKARILDI; GÖZ YAŞLARIYLA BULUŞTULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BABA 16, KIZI 81 SAAT SONRA ÇIKARILDI; GÖZ ...
Depremde ölen emekli özel hareket polisi ile eşi toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen emekli özel hareket polisi ile eşi ...
(Görüntülü)- BAKAN KİRİŞCİ: ADANA&#039;DA ANALİZİ YAPILAN 2901 BİNANIN 2745?İ SAĞLAM VEYA AZ HASARLI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- BAKAN KİRİŞCİ: ADANA'DA ANALİZİ ...
Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 saat bekleyen Tanem taburcu edildi
YEREL HABERLER Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 ...
Bakan Kirişci: Adana´da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Adana´da 2 bin 745 bina sağlam veya az ...
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ...
Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana ...
Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA 70 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ APARTMANIN MÜTEAHHİDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA 70 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ APARTMANIN ...
Baba 16, kızı 81 saat sonra çıkarıldı; buluşmada ölen ve enkazdaki yakınları için ağladılar
YEREL HABERLER Baba 16, kızı 81 saat sonra çıkarıldı; buluşmada ölen ...
İncirlik Üssü'nden Türk ve ABD askerlerinin dayanışmasıyla depremzedelere yardım
YEREL HABERLER İncirlik Üssü'nden Türk ve ABD askerlerinin ...
Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, ...
GÜNCELLEME - Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da depremde yıkılan bazı binaları ...
Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Adana'da depremde yıkılan bazı binaları inşa eden ...
(Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKAN BABA İLE KIZI, 8 GÜN SONRA ADANA&#039;DA BİRBİRİNE KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKAN BABA İLE KIZI, 8 GÜN SONRA ...
Enkazdan kurtarılan baba- kız, 8 gün sonra birbirine kavuştu
YEREL HABERLER Enkazdan kurtarılan baba- kız, 8 gün sonra birbirine ...
Hataylı baba ile kızının depremden bir hafta sonra duygulandıran buluşması
YEREL HABERLER Hataylı baba ile kızının depremden bir hafta sonra ...
Josef de Souza, depremden 128 saat sonra enkazdan çıkarılan Arda'ya formasını hediye etti
YEREL HABERLER Josef de Souza, depremden 128 saat sonra enkazdan ...
Depremde yiten canlardan geriye moloz yığınlarından çıkan hatıralar kaldı
YEREL HABERLER Depremde yiten canlardan geriye moloz yığınlarından ...
Adana'da deprem bölgelerinde hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da deprem bölgelerinde hırsızlık yapan 10 ...
Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Depremden sağlam çıkan TOKİ konutlarının sakinleri ...
(Görüntülü) BOŞALTILAN HASARLI BİNALARDA HIRSIZLIK YAPAN 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BOŞALTILAN HASARLI BİNALARDA HIRSIZLIK ...
Boşaltılan hasarlı binalarda hırsızlık yapan 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Boşaltılan hasarlı binalarda hırsızlık yapan 10 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.