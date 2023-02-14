Baba ve oğlunun öldüğü yarısı yıkılan apartmanın, ilk depremdeki hasarlı hali kamerada

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA´da ikinci depremde yarısı yıkılan baba-oğlun hayatını kaybettiği Kubilay Apartmanı´nın, ilk depremde kolonlarının kırıldığı, duvarlarının çatladığı ortaya çıktı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kameraya çekildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü sabahın erken saatlerinde meydana gelen ilk depremde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı ağır hasar gördü. Yıkılma tehlikesi nedeniyle bina boşaltıldı. 7'nci katta oturan Bekir Yiter (55) ile oğlu İrfan Yiter (32), öğle saatlerinde evlerine çıktı. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem oldu, apartmanın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı.
Depremin 7'nci gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı'nın ayakta kalan kısmı, dün akşam saatlerinde kontrollü olarak yıkıldı. Sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışması sonucu Bekir ile oğlu İrfan Yiter´in cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenaze aracına konulan baba ile oğulun cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
İkinci depremin birkaç saat öncesi Kubilay Apartmanı'nın çekilen görüntüde, yıkılan bölümdeki kolonlarının kırıldığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2023-02-14 12:58:08
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