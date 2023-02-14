Depremde kuvözdeki bebeklere koştular

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ADANA, (ADANA), (DHA)ADANA'da meydana gelen yıkıcı depremde özel bir hastanede görev yapan hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşup, sarılmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 İlden biri olan ve 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'da deprem anı bir hastanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sarsıntı başladığı anda görevli hemşireler, kendi canlarını kurtarmak yerine kuvözdeki bebeklere koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hemşireler, kuvözlere sarılarak devrilmesini engelledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Bekir KARAKOCA

2023-02-14 13:27:41



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