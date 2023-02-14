Adana Demirspor ve Fiorentina, depremzedeler için temsili maç yapacak, bilet geliri AFAD´a aktarılacak



Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.00´da İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile temsili maç yapacak. Fiziki olarak karşılaşmanın yapılmayacağı maçta 33 bin bilet satışa çıkıp, gelirin tamamı AFAD´a bağışlanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Adana´da yardım kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor Kulübü Yönetimi de depremzedelere yardımda bulunmak için İtalya Seria A'da mücadele eden Fiorentina ile görüşerek temsili maç planladı. 33 biletin satılacağı karşılaşmada fiziki mücadele olmayacak. Bugün saat 19.40 satışa sunulacak biletler Passo üzerinden satın alınabilecek. Kulubün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ilk temsili maçımızı İtalya´nın Seria A Ligi´ndeki takımlarından Fiorentina ile gerçekleştiriyoruz. Fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacaktır. Biletlerimiz bu akşam 19.40´da satışa çıkarılacaktır. Temsili maçımızdan elde edilecek tüm gelir deprem bölgesi için AFAD´a gönderilecektir. Passo mobil uygulaması üzerinden alınacak bilet ücretlerinde Passo herhangi bir hizmet ücreti almayacaktır" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-02-14 13:47:38



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