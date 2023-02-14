Adana Demirspor ve Fiorentina, depremzedeler için temsili maç yapacak, bilet geliri AFAD´a aktarılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor ve Fiorentina, depremzedeler için temsili maç yapacak, bilet geliri AFAD´a aktarılacak

DHA

Adana Demirspor ve Fiorentina, depremzedeler için temsili maç yapacak, bilet geliri AFAD´a aktarılacak


Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.00´da İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile temsili maç yapacak. Fiziki olarak karşılaşmanın yapılmayacağı maçta 33 bin bilet satışa çıkıp, gelirin tamamı AFAD´a bağışlanacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Adana´da yardım kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor Kulübü Yönetimi de depremzedelere yardımda bulunmak için İtalya Seria A'da mücadele eden Fiorentina ile görüşerek temsili maç planladı. 33 biletin satılacağı karşılaşmada fiziki mücadele olmayacak. Bugün saat 19.40 satışa sunulacak biletler Passo üzerinden satın alınabilecek. Kulubün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ilk temsili maçımızı İtalya´nın Seria A Ligi´ndeki takımlarından Fiorentina ile gerçekleştiriyoruz. Fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacaktır. Biletlerimiz bu akşam 19.40´da satışa çıkarılacaktır. Temsili maçımızdan elde edilecek tüm gelir deprem bölgesi için AFAD´a gönderilecektir. Passo mobil uygulaması üzerinden alınacak bilet ücretlerinde Passo herhangi bir hizmet ücreti almayacaktır" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2023-02-14 13:47:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde kuvözdeki bebeklere koştular
YEREL HABERLER Depremde kuvözdeki bebeklere koştular
Adana'da hemşirelerin deprem sırasında kuvözdeki bebeklere duyarlılığı kamerada
YEREL HABERLER Adana'da hemşirelerin deprem sırasında kuvözdeki ...
Baba ve oğlunun öldüğü yarısı yıkılan apartmanın, ilk depremdeki hasarlı hali kamerada
YEREL HABERLER Baba ve oğlunun öldüğü yarısı yıkılan apartmanın, ilk ...
(Görüntülü)DEPREMZEDELER İÇİN 15 TON TIBBİ EKİPMAN TAŞIYAN JAPON UÇAĞI ADANA?YA İNİŞ YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDELER İÇİN 15 TON TIBBİ EKİPMAN ...
Depremzedeler için 15 ton tıbbi ekipman taşıyan Japon uçağı Adana´ya iniş yaptı
YEREL HABERLER Depremzedeler için 15 ton tıbbi ekipman taşıyan Japon ...
Adana Şehir Hastanesi'ni 1512 sismik izolatör depremin yıkıcı etkisinden korudu
YEREL HABERLER Adana Şehir Hastanesi'ni 1512 sismik izolatör ...
(Görüntülü)?EŞİMİN SON SÖZÜ &#039;BİR KAHVE Mİ YAPSAK ACABA&#039; OLDU, SONRA ÇIĞLIĞINI DUYDUM?
YEREL HABERLER (Görüntülü)?EŞİMİN SON SÖZÜ 'BİR KAHVE Mİ YAPSAK ...
`Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu, sonra çığlığını duydum´
YEREL HABERLER `Eşimin son sözü 'Bir kahve mi yapsak acaba' oldu, ...
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da depremzedeleri ...
Adana'da depremden etkilenen çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da depremden etkilenen çocuklar için sinema ...
(Görüntülü) ADANA - KUBİLAY APARTMANI?NIN ENKAZINDAKİ BABA İLE OĞULUN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - KUBİLAY APARTMANI?NIN ...
(Görüntülü) ADANA - ADLİ TIP KURUMU ADANA GRUP BAŞKANI PROF. DR. ÇEKİN YAKINLARINI ARAYANLAR DNA ÖRNEĞİ VERSİN
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - ADLİ TIP KURUMU ADANA GRUP ...
Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Depremde yaralanan 44 kişi Adana'dan uçakla Ankara'ya ...
Kubilay Apartmanı´nın enkazındaki baba ile oğulun cansız bedenleri çıkarıldı
YEREL HABERLER Kubilay Apartmanı´nın enkazındaki baba ile oğulun ...
Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Çekin: Yakınlarını arayanlar DNA örneği versin
YEREL HABERLER Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanı Prof. Dr. Çekin: ...
(Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN EMEKLİ ÖZEL HAREKET POLİSİ İLE EŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE ÖLEN EMEKLİ ÖZEL HAREKET POLİSİ ...
(Görüntülü)BABA 16, KIZI 81 SAAT SONRA ÇIKARILDI; GÖZ YAŞLARIYLA BULUŞTULAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)BABA 16, KIZI 81 SAAT SONRA ÇIKARILDI; GÖZ ...
Depremde ölen emekli özel hareket polisi ile eşi toprağa verildi
YEREL HABERLER Depremde ölen emekli özel hareket polisi ile eşi ...
(Görüntülü)- BAKAN KİRİŞCİ: ADANA&#039;DA ANALİZİ YAPILAN 2901 BİNANIN 2745?İ SAĞLAM VEYA AZ HASARLI
YEREL HABERLER (Görüntülü)- BAKAN KİRİŞCİ: ADANA'DA ANALİZİ ...
Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 saat bekleyen Tanem taburcu edildi
YEREL HABERLER Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 ...
Bakan Kirişci: Adana´da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Adana´da 2 bin 745 bina sağlam veya az ...
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden firmanın sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ...
Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana Havalimanı'nda hareketlilik sürüyor
YEREL HABERLER Deprem bölgelerinin "lojistik üssü" Adana ...
Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, adliyeye sevk edildi (2)
YEREL HABERLER Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.