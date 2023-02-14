Depremde kuvözdeki bebeklere koştular (2)



`CANIMIZ PAHASINA BAŞLARINDA BEKLEDİK´

Adana´da, depreme görev yaptığı özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yakalanan ve kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşan hemşirelerden Selvihan Arık, o anları DHA´ya anlattı. Çok korktuklarını, canları pahasına bebeklerin başında beklediklerini belirten Arık, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. Bebeklerin bulunduğu kuvözler sallanıyordu. Hepimiz bebeklere koştuk. Çünkü onlar bize emanetti. Bizler de birer anneyiz. Onların emniyetini sağladık. O an çok korktuk. Kaçabilirdik ancak onların başında bekledik" dedi. Anıl ATARCan ÇELİK/ ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2023-02-14 16:57:15



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