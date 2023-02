ABD Ankara Büyükelçisi Flake: Türk muhataplarımızla yakın bir çalışma içerisindeyiz

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Can kaybı ve yaralılarda son durum!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum



ADANA, (DHA)AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Lane Flake, Adana'ya geldi. Yardım TIR'ı önünde bir video yayınlayan Flake, "Türk halkının ihtiyaç duyduğu her şeyi temin etmek amacıyla Türk muhataplarımızla yakın bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Adana'ya gelen Büyükelçi Jeff Lane Flake, bir video yayınladı. Flake yaptığı açıklamada, "Türkiye´de yaşanan durum Amerikan halkını derinden etkilemiştir. Depremden etkilenen bölgedeki birçok yeri daha önce eşim Cheryl ile birlikte gezme şansımız oldu. Tabii, bu seyahatlerimiz sırasında Türk halkının misafirperverliğini de bizzat görme imkanı bulduk. Büyükelçilik camiamız, konsolosluk camiamız, hepimiz, meydana gelen afetten derinden sarsıldık ve yardım etmek istiyoruz. Türk halkının ihtiyaç duyduğu her şeyi temin etmek amacıyla Türk muhataplarımızla yakın bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta boyunca iki kentsel arama ve kurtarma ekibi, depremzedelerin enkazdan kurtulmasını sağlamak amacıyla Adıyaman´da çok yoğun bir çalışma yürütmüştür. Amerikan halkı, elinden gelen her tür yardımı sağlamaktadır. Kaynak toplamakta, kan, gıda ve tıbbi malzeme bağışında bulunmakta ve tabii ki Türk halkıyla dayanışma mesajları paylaşmaktadır. Bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, Türk dostlarımıza yardımcı olmak amacıyla önümüzdeki gün, hafta ve aylarda elimizden geleni yapmaya kararlıyız Geçmiş olsun Türkiye" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2023-02-14 18:37:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.