Adana'da, dinleme tesisindeki 2 katlı yolcu otobüsünde yangın

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ADANA, (DHA)ADANA´nın Pozantı ilçesindeki dinleme tesisinde duran, 2 katlı yolcu otobüsünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otobüs tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Tarsus-Ankara otoyolunda seyir halindeki 2 katlı yolcu otobüsü, Pozantı ilçesinde dinlenme tesisinde durdu. İçinde sağlık çalışanlarının da bulunduğu otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Otobüs tahliye edilirken, çevredekiler de yangın tüpleriyle hemen müdahale etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Anıl ATAR

2023-02-15 11:54:46



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