Adana´da enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı

Can ÇELİKAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinirken, geriye sadece acı kaldı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde Adana kent merkezinde 12 bina yıkıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen günlerde 418 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bakan Kirişci, ayrıca kent genelinde 23 binanın ağır hasarlı, 120 binanın da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan merkezde yıkılan binaların tamamında kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkaz kaldırma çalışmalarında da sona gelindi. Her biri onlarca kişiye mezar olan Hasan Alpargün, Zeray, Tutaryapı, Sinem apartmanlarının enkazının kaldırılmasından sonra geriye sadece acı bir tablo kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Anıl ATAR

2023-02-15 12:24:33



